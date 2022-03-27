Росія засудила 145 кримчан за ухилення від служби в збройних силах РФ

21:18 02 листопада Київ, Україна

Заарештовані і засуджені. Протягом жовтня шестеро жителів окупованого Криму засуджені за ухилення від служби в збройних силах РФ



Про це стало відомо з сайту Кримської правозахисної групи.

За інформацією правозахисників, два рішення виніс "Центральний районний суд Сімферополя", по одному - "Ленінський районний суд Севастополя", "Красногвардійський районний суд", "Сімферопольський районний суд" і "Євпаторійський міський суд".



Також в жовтні Кримська правозахисна група зафіксувала чотири нові кримінальні справи щодо мешканців півострова за ухилення від служби в збройних силах РФ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу в розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до двох років.



За даними КПГ, за весь період окупації півострова порушено і передано до суду 145 кримінальних справ проти кримчан, які хотіли уникнути призову в російську армію. За 140 з них вже винесено вирок, ще 5 знаходяться на стадії розгляду.