Російські окупанти втратили в Україні 24 500 одиниць живої сили

09:20 04 травня Київ, Україна

За даними Генштабу Збройних сил України, втрати ворога становлять уже 24 500 військових. Всі вони вирушили за російським кораблем.

Втрати росії у війні проти України на 4 травня:
  • особового складу – близько 24 500 осіб;
  • танків – 1077 одиниці;
  • бойових броньованих машин – 2610 одиниць;
  • артилерійських систем – 491 одиниця;
  • РСЗВ – 163 одиниці;
  • засобів ППО – 81 одиниця;
  • літаків – 194 одиниці;
  • вертольотів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 867 одиниць;
  • кораблів/катерів – 10 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;
  • спеціальної техніки – 38 одиниць;
  • крилатих ракет – 87 одиниць.
 