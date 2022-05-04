Російські окупанти втратили в Україні 24 500 одиниць живої сили

За даними Генштабу Збройних сил України, втрати ворога становлять уже 24 500 військових. Всі вони вирушили за російським кораблем.
Втрати росії у війні проти України на 4 травня:
Втрати росії у війні проти України на 4 травня:
- особового складу – близько 24 500 осіб;
- танків – 1077 одиниці;
- бойових броньованих машин – 2610 одиниць;
- артилерійських систем – 491 одиниця;
- РСЗВ – 163 одиниці;
- засобів ППО – 81 одиниця;
- літаків – 194 одиниці;
- вертольотів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 867 одиниць;
- кораблів/катерів – 10 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 303 одиниці;
- спеціальної техніки – 38 одиниць;
- крилатих ракет – 87 одиниць.
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