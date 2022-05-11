Російські хакери намагаються зламати та нашкодити Starlink Ілона Маска

Супутникова мережа Starlink глави SpaceX Ілона Маска зазнала масованих кібератак з боку росії. Про це повідомив сам Маск.
Starlink досі чинила опір спробам російських кібератак заглушити та зламати її, але вони нарощують свої зусилля.
Росія ніяк цю заяву не коментувала.
Раніше Ілон Маск надав Україні термінали Starlink, після чого глава "роскосмосу" дмитро рогозін звинуватив його в "постачанні засобів військового зв'язку фашистським силам". Керівник російської держкорпорації пригрозив, що бізнесмен «відповість по-дорослому».
У березні росія намагалася заблокувати роботу терміналів Starlink засобами радіоелектронної боротьби, але SpaceX оновила софт і обладнання знову запрацювало без перешкод.
Загалом SpaceX разом із Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) доставила до України близько 5000 терміналів Starlink.
США, Великобританія, Канада та Європейський Союз стверджують, що постійні спроби зламування не припиняються від початку вторгнення росії в Україну. Модеми, які вдалося вивести з ладу наприкінці лютого, довелося повернути на завод для ремонту. Згідно з джерелом, атаки на Viasat призвели до обриву зв'язку по всій Європі, а не лише на території України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що за допомогою кібератаки на KA-SAT Viasat росія хотіла завадити Україні здійснювати командування та координацію військ під час вторгнення. Крім того, москва розраховувала, що злами вплинуть і на інші європейські країни.
Платформа StarLink є мережею супутників, що взаємодіють між собою на орбіті. Користуватися ними можна у будь-якій точці землі, у своїй швидкість передачі — до 1 Гбіт/с. За словами експертів, StarLink можна використовувати як спецзв'язок у цивільних та військових цілях.
Starlink досі чинила опір спробам російських кібератак заглушити та зламати її, але вони нарощують свої зусилля.
Росія ніяк цю заяву не коментувала.
Раніше Ілон Маск надав Україні термінали Starlink, після чого глава "роскосмосу" дмитро рогозін звинуватив його в "постачанні засобів військового зв'язку фашистським силам". Керівник російської держкорпорації пригрозив, що бізнесмен «відповість по-дорослому».
У березні росія намагалася заблокувати роботу терміналів Starlink засобами радіоелектронної боротьби, але SpaceX оновила софт і обладнання знову запрацювало без перешкод.
Загалом SpaceX разом із Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) доставила до України близько 5000 терміналів Starlink.
США, Великобританія, Канада та Європейський Союз стверджують, що постійні спроби зламування не припиняються від початку вторгнення росії в Україну. Модеми, які вдалося вивести з ладу наприкінці лютого, довелося повернути на завод для ремонту. Згідно з джерелом, атаки на Viasat призвели до обриву зв'язку по всій Європі, а не лише на території України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що за допомогою кібератаки на KA-SAT Viasat росія хотіла завадити Україні здійснювати командування та координацію військ під час вторгнення. Крім того, москва розраховувала, що злами вплинуть і на інші європейські країни.
Платформа StarLink є мережею супутників, що взаємодіють між собою на орбіті. Користуватися ними можна у будь-якій точці землі, у своїй швидкість передачі — до 1 Гбіт/с. За словами експертів, StarLink можна використовувати як спецзв'язок у цивільних та військових цілях.
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