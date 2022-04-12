Російські блогери втратили до 80% своїх доходів

12:40 12 квітня Київ, Україна

Російські блогери втратили до 80% своїх прибутків. Як повідомили у Верховній Раді України, насамперед це стосується тих, хто публікував контент у Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok.

Втратили блогери й свою аудиторію – на інші майданчики за ними пішла лише найлояльніша частина – як правило, не більше 10% підписників.



Всі перераховані вище платформи належать Meta, яка визнана екстремістською на території росії.