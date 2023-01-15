Російська сторона відмінила черговий обмін полоненими

Російська сторона скасувала черговий обмін полоненими, який заплановано на суботу, 14 січня. Про це повідомляє в Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
У Координаційному штабі зазначили, що ворог продовжує докладати зусиль, щоб розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе сімей, яке сам і завдав.
Нещодавно відбувся ще один обмін полоненими, внаслідок якого звільнили ще 50 українських військових.
Нагадаємо, Лубинець заявив, що його зустріч із Москальковою відбудеться в Туреччині, а основне питання, яке на ній буде порушуватися - звільнення з російського полону українських захисників та захисниць.
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