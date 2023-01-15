Російська сторона відмінила черговий обмін полоненими

08:00 15 січня Київ, Україна

Російська сторона скасувала черговий обмін полоненими, який заплановано на суботу, 14 січня. Про це повідомляє в Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні було заплановано черговий обмін полоненими з російською стороною. Однак в останній момент його було скасовано з ініціативи росіян. Про причини такого рішення не складно здогадатися", - йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі зазначили, що ворог продовжує докладати зусиль, щоб розхитати українське суспільство зсередини, використовуючи для цього горе сімей, яке сам і завдав.

"Продовжується жорстока та кривава війна, розпочата путінською росією. Хоч би як ворог не показував, що йому не шкодять втрати, але вони для нього надзвичайно болючі. Тільки на взятих у полон власних командирів та солдатів росіяни згодні міняти наших військових", - додали у штабі.

Нещодавно відбувся ще один обмін полоненими, внаслідок якого звільнили ще 50 українських військових.

Нагадаємо, Лубинець заявив, що його зустріч із Москальковою відбудеться в Туреччині, а основне питання, яке на ній буде порушуватися - звільнення з російського полону українських захисників та захисниць.