Російська ракета потрапила до житлової багатоповерхівки Києва

Російські війська продовжують обстріл Києва. І хоча, як стверджує Путін, удари завдаються по військових об'єктах, фактично ворог б'є по житлових районах українських міст.

Сьогодні, 26 лютого, під час ранкового ракетного обстрілу Києва одна з ракет потрапила до житлової багатоповерхівки у Солом'янському районі.

Як повідомляють, у висотному будинку на адресу Лобановського 6а ведуться роботи рятувальників. Серед мешканців будинку є постраждалі. Число жертв та масштаб руйнування уточнюється.