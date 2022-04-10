Російська армія вбила 177 українських дітей

Російські окупанти вбили 177 дітей та покалічили понад 336 з початку війни рф проти України.
Про це розповіли у Генеральній прокуратурі України.
Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 108, Київській – 93, Харківській – 76, Чернігівській – 51, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 навчальних закладів. 87 із них зруйновано повністю.
Наразі найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 108, Київській – 93, Харківській – 76, Чернігівській – 51, Миколаївській – 40, Луганській – 35, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 навчальних закладів. 87 із них зруйновано повністю.
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