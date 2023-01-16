Російська агресія забрала життя 455 українських дітей - Офіс Генпрокурора

З початку російського вторгнення в Україну жертвами агресії росії стали вже щонайменше 455 дітей, ще 1352 отримали травми.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Останню жертву російської агресії виявили під уламками багатоповерхового будинку у Дніпрі,у який влучила ракета росії.
Крім того, 16 січня військові росії завдали 2 ракетних ударів по Запоріжжю.
За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Запорізькій – 84, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 56.
Вдень 14 січня росія здійснила чергову ракетну атаку територією України. У столиці та більшості областей повітряна тривога тривала понад 2 години. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. Станом на ранок 16 січня відомо про 35 загиблих.
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