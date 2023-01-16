Російська агресія забрала життя 455 українських дітей - Офіс Генпрокурора

09:49 16 січня Київ, Україна

З початку російського вторгнення в Україну жертвами агресії росії стали вже щонайменше 455 дітей, ще 1352 отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
"Станом на ранок 16 січня 2023 року більше 1352 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 455 дітей загинули та понад 897 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Останню жертву російської агресії виявили під уламками багатоповерхового будинку у Дніпрі,у який влучила ракета росії.
"Під час проведення рятувально-пошукових робіт на місці руйнування 9-поверхового житлового будинку в м. Дніпро, на який ворог здійснив атаку 14 січня, виявлено тіло 4-річної дитини. Пошукові роботи продовжуються", - розповіли в ОГПУ.
Крім того, 16 січня військові росії завдали 2 ракетних ударів по Запоріжжю.
"Ушкоджено житловий 5-поверховий будинок. Внаслідок обстрілу травмовано трьох дітей. Двоє по 10 років, один — 16. Вони госпіталізовані", - наголошується в повідомленні.
За даними прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 429, Харківській – 269, Київській – 117, Запорізькій – 84, Херсонській – 83, Миколаївській – 82, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 56.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота щодо їхнього встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголосили в ОГПУ.
Вдень 14 січня росія здійснила чергову ракетну атаку територією України. У столиці та більшості областей повітряна тривога тривала понад 2 години. У Дніпрі ракета влучила у житловий будинок. Станом на ранок 16 січня відомо про 35 загиблих.