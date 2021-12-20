Роналду забив рекордний 800-й гол і встановив унікальне досягнення у світовому футболі

07:30 03 грудень Київ, Україна

Португальський нападник Кріштіану Роналду довів кількість голів за кар'єру до 801. За інформацією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики, він є найкращим бомбардиром в історії мільйонів.

Свої рекордні голи футболіст забив під час англійської Прем'єр-ліги.



Дубль Кріштіану Роналду у ворота лондонського Арсеналу у 14-му турі англійської Прем'єр-ліги дозволив Манчестер Юнайтед здобути перемогу – 3:2.



Є, щоправда, інші рейтинги. Найкращий футболіст минулого століття Пеле пише, що на його рахунку 1283 голи, тоді як офіційна статистика зафіксувала лише 765. Інший бразилець Ромаріо стверджує, що на його рахунку 1000 забитих м'ячів (офіційно – 753), а австрійцю Йозефу Біцу різні джерела нарахували від 720 до 1486 голів. Але перевірити це неможливо.



Роналду забив 129 голів за "Манчестер Юнайтед" (307 матчів), 450 голів за мадридський "Реал" (438), 101 за "Ювентус" (134) та п'ять у складі "Спортингу" (31). Крім того, на рахунку португальця 115 голів у 184 матчах за національну команду.



Нападник перейшов у "Манчестер Юнайтед" з "Ювентуса" на початку сезону за €15 млн. Португальський футболіст забив шість голів у п'яти матчах Ліги чемпіонів, а також відзначився чотири рази та віддав дві гольові передачі у 10 матчах англійської Прем'єр-ліги.