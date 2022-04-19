Ролик леді-вінтаж набирає популярність

17:39 24 листопада Київ, Україна

Міла Поворознюк з Вінниці перетворила хобі на образ життя, дівчина не просто колекціонує вінтажні вбрання, вони стали її повсякденним одягом.

Ролик ретро-блогерки, де дівчина демонструє процес одягання жінки в 19 столітті, набрав мільйони переглядів на різних платформах.



Запис став популярним не тільки в пострадянському сегменті Мережі, але і в Бразилії, В'єтнамі та Малайзії.





29-річна дівчина публікує в соціальних мережах власні вінтажні образи, а також ділиться з підписниками різними історичними фактами. Але успіх знятого на смартфон ролика став для неї несподіванкою.





"Це не перше моє популярне відео, але саме воно стало вірусним. На певних ресурсах ролик набрав понад 20 мільйонів переглядів. Мені навіть писали в повідомленнях, що в Бразилії його показували по новинах, а з Таїланду зверталися журналісти, запитували, чи можна використовувати. Я сама була шокована. У мене підписників тільки з Бразилії за останній час додалося стільки, що тепер становлять 2% від всієї аудиторії", - розповідає Міла.

На ролику дівчина одягається, як панянка зразка 1896 року. Весь процес зайняв 12 хвилин. Щоб підготувати осінній ретро-образ, знадобилося понад 10 речей.