Рідні впізнали захисника із синьо-жовтим браслетом із масового поховання в Ізюмі

13:22 20 вересня Київ, Україна

Рука із синьо-жовтими браслетами із масового поховання в Ізюмі на Харківщині – це фрагмент тіла українського військового з Нікополя на ім'я Сергій Сова.



Про це з посиланням на рідних повідомили у обласному інформаційному штабі Дніпропетровщини.



Внаслідок контрнаступу українських військових на Харківщині ЗСУ звільнили майже чотири сотні населених пунктів, одним із яких став Ізюм. Місто знаходилося в окупації з квітня, а після звільнення неподалік нього знайшли масове поховання з цивільними та українськими військовими.



Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець говорив, що військові, чиї тіла виявили в Ізюмі, були військовополоненими, яких катували, а потім застрелили.



Фотографію фрагмента тіла з синьо-жовтими браслетами зробив 16 вересня фотограф Юрій Ларін, і невдовзі після цього в мережі запустили флешмоб пам'яті загиблих – користувачі одягали браслети та публікували фото зі схожими підписами про те, що на місці вбитих міг опинитися кожен просто тому, що він українець.



Загиблого Сергія Сову впізнала його дружина Оксана. Вдалося це зробити з татуювання на тілі. У Сови залишилося двоє дітей – дочка Еліна та син

Марат.

Син загиблого вже звернувся до президента Володимира Зеленського, щоб той посприяв поверненню тіла захисника додому та посмертно нагородив його.