Батьки з великою кількістю дітей можуть розраховувати на ранню пенсію

08:32 07 лютий Київ, Україна

У Координаційному центрі з надання правової допомоги пояснили, які в Україні діятимуть положення щодо виходу на пенсію багатодітним сім'ям. Зокрема, йдеться про матерів, які народили (виховали) п'ять і більше дітей.



Так, якщо українка народить і виховає п'ять і більше дітей до шестирічного віку, вона матиме право вийти на пенсію раніше за встановлений термін, а саме після досягнення нею 50 років. Страховий стаж при цьому має становити не менше 15 років.



Якщо мати обирає батька як людину, який забезпечує догляд за малолітніми дітьми (п'ять і більше), то такий чоловік має право вийти на пенсію у 55 років з мінімальним страховим стажем у 20 років.



Якщо говорити про те, чи зараховується страховий стаж у період, коли триває декретна відпустка, то до 1 січня 2005 року такий стаж нараховувався непрацюючим матерям, які доглядають малолітніх дітей до трьох років. Проте з 1 січня 2005 року норми дещо змінилися: стаж нараховується лише у тому випадку, якщо мати у період декрету (до 3 років) отримує відповідну допомогу, передбачену законодавством.



Для пільгового виходу на пенсію необхідно надати до органів документи, що засвідчують особу та ті, що підтверджують отриманий ними страховий стаж. Крім цього, необхідно мати документи про народження всіх дітей та подальше їхнє виховання до досягнення ними 6 років (свідоцтво про народження).



Для того, щоб вийти багатодітній (п'ять і більше дітей) матері на пенсію достроково, їй потрібно подати заяву до Пенсійного фонду. Однак зробити це необхідно не раніше, ніж за один місяць до досягнення нею відповідного пенсійного віку (у цьому випадку – 50 років), а також не пізніше ніж за три місяці після досягнення зазначеного віку. Якщо вчасно звернутися, пенсія нараховуватиметься вже з дня настання 50-річчя. Звернувшись пізніше, на виплати можна розраховувати з дня звернення.



Більше того, в Україні матерям, які народили п'ять і більше дітей, належить надбавка до пенсійних виплат у розмірі від 35 до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних, залежно від кількості дітей.



У разі якщо мати надала всі документи, але їй відмовили у достроковому виході на пенсію, вона має право оскаржити рішення ПФУ у судовому порядку.