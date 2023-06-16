RIPE NCC General Meeting: участь України, розміри внесків та новий склад ради

13:31 09 червня Київ, Україна

21-26 травня в Роттердамі відбулася конференція #RIPE86, де понад 700 учасників в офлайн-форматі обговорювали проблемні питання для холдерів IP адрес, що мають статус LIR.



На генеральних зборах RIPE NCC General Meeting українську сторону представляли майже 200 членів RIPE NCC. Окрім обговорення розмірів членських внесків та доцільності сплати таких платежів тими українськими LIR, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, учасники обрали членів виконавчої ради.



Хоча перемогли чинні члени Raymond Jetten, Maria Hall, Harald A. Summa, на місце у раді претендували також двоє українців – Олена Кушнір та Дмитро Кохманюк.



Захід продемонстрував готовність українських компаній долучитись до міжнародних процесів, про що свідчить велика кількість наших делегатів. У свою чергу помітний і високий рівень уваги до України та телекомунікаційних процесів у нашій країні в умовах війни, руйнування мереж, блекаутів, техногенних проблем.



Для обміну досвідом з українськими операторами RIPE створює робочу групу BCOP Task Force для дослідження роботи та управлінських підходів у таких надскладних умовах, вивчення оптимальних технологій та матеріалів, розробки документів та інструкцій.



Враховуючи це, від України до робочої групи добровільно погодилися приєднатися представники Комітету ІнАУ з питань управління Інтернет-ресурсами та взаємодії з міжнародними організаціями: постійна представниця у RIPE ком'юніті від АППК Вікторія Опанасюк, а також Олена Кушнір, Дмитро Кохманюк та Світлана Ткаченко.