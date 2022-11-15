РФ здійснила 85 ракетних ударів по Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський випустив екстрене звернення до українців. Він повідомив, що вдень 15 листопада росіяни здійснили 85 ракетних ударів по Україні, переважно по енергетичній інфраструктурі.

"85 ракетних ударів, здебільшого по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не досягне. Попереду може бути близько 20 ударів. Так що дуже прошу вас, бережіть себе і будьте в укриттях. Знаю, що удари відключили нашу енергетику у багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо та все переживемо. Слава Україні", - наголосив президент.