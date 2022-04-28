РФ зібралася "експропріювати надлишки" врожаю з окупованого Херсона, щоб прогодувати росіян

23:46 27 квітня Київ, Україна

Депутати Законодавчих зборів Красноярського краю "вирішили" проблему гострої нестачі овочів та зернових культур, що виникли через запровадження санкцій, шляхом "поставок з України" краденого продовольства.

Депутати вже проголосували за відповідну ухвалу.



У повідомленні законодавчих зборів Красноярського краю сказано, що в краї функціонує тільки одне підприємство з виробництва огірків, а нестача інших овочів та зернових культур внаслідок запровадження іноземних санкцій відчувається гостро не тільки в Красноярському краї, а й на федеральному рівні повсюдно, "експропріація надлишків торішнього та нинішнього врожаю фермерів окупованого Херсонського регіону стане одним із інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам"

Депутати не виключають, що їхній досвід "зможуть успішно запровадити надалі і колеги з інших регіонів".

Логіка, звичайно, "залізна": для вирощування своїх овочів та фруктів потрібно витратити гроші, тоді так відібрати можна безкоштовно. Та й поскаржитися потім на витрати на транспортування.