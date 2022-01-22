РФ провела заключний етап підготовки до святкування Дня Перемоги в Криму

07:10 06 травень Київ, Україна

Вчора, 5 травня, в центрі Севастополя пройшла остаточна репетиція військового параду, присвяченого Дню Перемоги. Міністерство оборони Росії має намір організувати урочисті військові ходи 9 травня в трьох містах півострова.



Про це пишуть Крим.Реалії.



На вулиці Леніна і площі Нахімова зібрали важку техніку, військовослужбовців, учнів кадетського училища і спеціалізованих класів. Військові пройшли традиційним маршрутом параду на проспекті Нахімова. При проходженні хором виконували пісні про Севастополь, війну і перемогу.



На вулиці Леніна організували місце збору військової техніки. Вивели артилерію, бронемашини, системи залпового вогню, ракетні комплекси. Озброєння прикрасили символікою в кольорах георгіївської стрічки.



Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, чекаючи своєї черги на проходження, військові мили техніку посеред вулиці Леніна. Для цього в провулку розмістили армійську водовозку з декількома кранами. Змиви з техніки разом з паливно-мастильними матеріалами стікали на асфальт.



На репетицію прийшли подивитися кілька сотень жителів. На час репетиції параду в центрі міста перекрили рух транспорту.