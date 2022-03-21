РФ продовжує мобілізацію мешканців ЛДНР

07:33 21 березня Київ, Україна

Російські загарбники продовжують примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Бюджетні організації Станично-Луганської селищної громади повідомлені про необхідність прибуття 1 квітня 2022 року працівників чоловічої статі віком від 18 до 60 років до місцевого відділу поліції для реєстрації.

Причин такої реєстрації не пояснюють, хоча це пов'язано з черговою хвилею мобілізації до 2-го армійського корпусу для відправлення в райони ведення бойових дій.