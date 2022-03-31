РФ примусово мобілізувала студентів із окупованої території Донбасу

19:53 31 березня Київ, Україна

В окупованих Росією районах Донецької області за ухилення від "мобілізації" бойовики обіцяли ув'язнити на 7 років, а рідним, які приховують чоловіків, загрожували кількома роками в'язниці.



Про це під час прес-конференції розповіли полонені студенти із Донецька, яких насильно закликали на війну з Україною.





На прес-конференції виступили дев'ять полонених, деяким із яких немає і 20 років.. Частину з них полонили 25 березня.

Щодо покарання за ухилення для них самих та рідних, то ці дані, за їхніми словами, надходили з чуток.

"Ми не хотіли ламати життя ні собі, ні їм (рідним). - Ред.)", - зазначив один із полонених.

Також вони розповіли, що під час мобілізації медичного обстеження бойовики не проводили, а тому відправляли на війну навіть тих, хто мав проблеми зі здоров'ям: «У мене проблеми із серцем, а медкомісії ніякої не було. Наші медики сказали: "Та нічого страшного, і так можна служити".

"У нашому узводі було 25 людей, а фактично здорових - 15, і то всі кашляли", - каже один із затриманих.

Бранці, за їхніми словами, думали, що їх везуть на навчання молодого бійця до Росії, проте зрозуміли, що потрапили на війну, лише на Харківщині у селі Веселе. Там вони мали готувати опорні пункти для блокпостів, щоб перевіряти машини і фіксувати дані. Також мали давати сигнали. Затримані стверджують, що не скоїли жодних злочинів.



Що стосується зброї, то, за їхніми словами, її видали в Макіївці, проте вчили їм користуватися в дорозі. Також видане ним спорядження було радянським і розсипалося у руках, зокрема і каски: “Більшість зброї було іржавим. Він (інший насильно мобілізований. – Ред.) витягнув пружину зі ствольного короба… Вона була настільки іржавою, що розпалася у нього в руках”.



Скаржилися бранці і на якість харчування, виданого ним, зокрема, годували насильно мобілізованим простроченим хлібом.



Також вони звернулися до чоловіків, котрі досі залишилися в ОРДЛО: «Ми не хотіли воювати. Я познайомився з хлопцем під час мобілізації. Він загинув. Не йдіть на війну. Я українець. Росіянином себе не вважаю. Не йдіть на мобілізацію”.