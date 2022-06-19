Росія прикриває брехнею насильницьку депортацію українського народу

11:45 19 червня Київ, Україна

Прикриваючись брехливими гаслами про порятунок людей, росія крок за кроком повторює дії німецьких нацистів часів Другої світової війни: руйнування, грабіж, насильство, вбивство, табори та депортація.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну до Росії було незаконно вивезено понад 300 тисяч дітей. Такі дані оприлюднив начальник Національного центру управління оборони Росії Михайло Мізінцев, повідомив напередодні Інтерфакс.

Лише за минулу добу з України та територій, окупованих "Л/ДНР" загарбники вивезли 29 733 особи, у тому числі 3 502 дитини.

А всього з початку війни проти України, згідно з заявою Міноборони Росії, росія депортувала 1 936 911 українців, з яких 307 423 дитини.

При цьому Мізинцев стверджує, що російська база даних нібито містить понад 2,7 млн звернень від охочих переїхати до Росії з більш ніж 2 тисяч населених пунктів України.

Раніше повідомлялося, що тисячі українців проходять фільтраційні табори, після чого їх відправляють до Росії в рамках систематизованої програми примусового виселення.. Зазвичай українців відправляють до економічно депресивних районів за тисячі кілометрів від батьківщини.

Литва визнала депортацією примусове вивезення українців у Росії.