РФ практично знищила вугільну промисловість в ОРДЛО

Гірників з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей вербують на роботу в Російську Федерацію, з обов'язковою умовою - зміна громадянства.
Таку заяву зробив в Facebook представник уповноваженого з прав людини Верховної Ради в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у понеділок, 16 листопада.
За словами правозахисника, в 2020 році окупаційні служби Російської Федерації закрили 19 шахт на непідконтрольних територіях Луганської області, і 22 шахти - на територіях Донецької.
Як розповів Лисянський, з ОРДЛО на шахти РФ виїжджають цілі бригади гірників, оскільки там зарплату виплачують більш-менш вчасно. У ОРДЛО ж багатьом шахтарям досі не погасили заборгованість, а поїхати на заробітки в період пандемії практично неможливо.
Також правозахисник наголошує, що окупаційні служби РФ практично знищили вугільну промисловість в ОРДЛО.
Як розповів Лисянський, з ОРДЛО на шахти РФ виїжджають цілі бригади гірників, оскільки там зарплату виплачують більш-менш вчасно. У ОРДЛО ж багатьом шахтарям досі не погасили заборгованість, а поїхати на заробітки в період пандемії практично неможливо.
Також правозахисник наголошує, що окупаційні служби РФ практично знищили вугільну промисловість в ОРДЛО.
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