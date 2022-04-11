РФ практично знищила вугільну промисловість в ОРДЛО

11:48 16 листопада Київ, Україна

Гірників з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей вербують на роботу в Російську Федерацію, з обов'язковою умовою - зміна громадянства.
 
Таку заяву зробив в Facebook представник уповноваженого з прав людини Верховної Ради в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у понеділок, 16 листопада.
"Так, нами встановлено, що на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей працюють так звані рекрути з РФ, здійснюють набір охочих шахтарів працевлаштуватися на шахти РФ в Кемеровську, Ростовську області, Хабаровський край. Обов'язкова умова, це оформлення паспортів РФ за спрощеною процедурою", - пише він.
За словами правозахисника, в 2020 році окупаційні служби Російської Федерації закрили 19 шахт на непідконтрольних територіях Луганської області, і 22 шахти - на територіях Донецької.

Як розповів Лисянський, з ОРДЛО на шахти РФ виїжджають цілі бригади гірників, оскільки там зарплату виплачують більш-менш вчасно. У ОРДЛО ж багатьом шахтарям досі не погасили заборгованість, а поїхати на заробітки в період пандемії практично неможливо.

Також правозахисник наголошує, що окупаційні служби РФ практично знищили вугільну промисловість в ОРДЛО.