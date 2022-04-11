РФ практично знищила вугільну промисловість в ОРДЛО

11:48 16 листопада Київ, Україна

Гірників з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей вербують на роботу в Російську Федерацію, з обов'язковою умовою - зміна громадянства.

Таку заяву зробив в Facebook представник уповноваженого з прав людини Верховної Ради в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський у понеділок, 16 листопада.

"Так, нами встановлено, що на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей працюють так звані рекрути з РФ, здійснюють набір охочих шахтарів працевлаштуватися на шахти РФ в Кемеровську, Ростовську області, Хабаровський край. Обов'язкова умова, це оформлення паспортів РФ за спрощеною процедурою", - пише він.