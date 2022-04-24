РФ планує влаштувати парад українських полонених на 9 травня – Арестович

У безсилій злості, намагаючись підняти свій дух, що впав, путінський режим намагається принизити своїх супротивників. Це звична поведінка для орків, що втратили совість і людський вигляд. Росія планує влаштувати на 9 травня парад українських полонених на окупованих територіях. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.
За даними Арестовича, такі паради планується у Донецьку та Маріуполі.
Раніше у мерії Маріуполя повідомили, що окупанти хочуть 9 травня провести парад у зруйнованому ними місті.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський лідер Володимир Путін зосередив наступ на Донбасі та прагне досягти перемоги до 9 травня.
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