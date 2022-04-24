РФ планує влаштувати парад українських полонених на 9 травня – Арестович

09:45 24 квітня Київ, Україна

У безсилій злості, намагаючись підняти свій дух, що впав, путінський режим намагається принизити своїх супротивників. Це звична поведінка для орків, що втратили совість і людський вигляд. Росія планує влаштувати на 9 травня парад українських полонених на окупованих територіях. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Це злочин – знущатися так з полонених, дуже серйозне порушення Женевської конвенції та всіх правил війни. Але Росія хоче на це піти, підтримати свої "падаючі штани", – зазначив він.

За даними Арестовича, такі паради планується у Донецьку та Маріуполі.

Раніше у мерії Маріуполя повідомили, що окупанти хочуть 9 травня провести парад у зруйнованому ними місті.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський лідер Володимир Путін зосередив наступ на Донбасі та прагне досягти перемоги до 9 травня.