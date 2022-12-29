Росія готується до "рішучих дій" у напрямку Луганщини

09:12 29 грудня Київ, Україна

Російська федерація накопичує живу силу та техніку для рішучих дій у Луганській області.



На думку військових експертів, російські війська, схоже, готуються до рішучих дій у Луганській області, хоча поки не зрозуміло, чи це будуть оборонні, чи наступальні операції. Але, ймовірно, це може бути «рішучий наступ».



За спостереженнями Інституту вивчення війни, російські війська продовжують накопичувати техніку та сили у Луганську. Групи ПДВ, які, ймовірно, діяли раніше на Херсонщині, схоже, були переміщені до Луганської області.



Водночас ISW вважає, що росіяни взимку менш схильні до проведення нового наступу в Запорізькій області.



Експерти також вважають, що наступ росії на Бахмут, ймовірно, наближається до кульмінації.



Інститут зазначає, що військова доктрина США визначає кульмінацію як «точку, в якій сили більше не можуть продовжувати свою форму операцій, наступу чи оборони», і «коли сили не можуть продовжувати атаку і повинні зайняти оборонну позицію або зробити оперативну паузу».



При цьому, на думку аналітиків, досягнувши апогею, російські війська можуть продовжувати неефективні штурми Бахмута невеликими групами, хоча ці штурми навряд чи призведуть до значного оперативного успіху.



Аналізуючи доповіді, інститут зазначає, що російські повітрянодесантні війська (ПДВ) активізують операції «вагнерівців» навколо Бахмута. Це «ламає» попередню інформаційну кампанію ПВК Вагнера, згідно з якою стверджувалося, що у Бахмуті діяли лише «вагнерівці».



Це підтверджує, що «вагнерівці» виснажені та потребують підкріплення.



"Високий рівень виснаження серед сил, відповідальних за напад на Бахмут, може прискорити кульмінацію, якщо тільки значна кількість регулярних російських військових частин не буде спрямована для підтримки наступу та відстрочення або запобігання його кульмінації", - йдеться в аналізі ISW.



Водночас кремль продовжує систематично заперечувати суверенітет України та повторювати, що росія не має реального наміру вести переговори з Україною.



Кремль продовжує подавати передачу США Україні систем ППО Patriot як «ескалацію російсько-американських відносин».



Інститут визнає, що це вказує на те, що кремль більше стурбований впливом, який західна допомога може мати на вторгнення росії в Україну, ніж побоюваннями щодо можливих наступальних дій України проти самої російської федерації з використанням західних систем.



«Це спостереження слід розглядати у контексті західних дискусій щодо надання Україні західних танків, систем великої дальності та інших засобів», — наголошують експерти.



ISW з неабиякою впевненістю прогнозує, що путін не прагнутиме вступати у військовий конфлікт з НАТО у цей час у відповідь на надання будь-якої із західних військових систем.



Основні висновки ISW:



Наступ росії на Бахмут, ймовірно, наближається до своєї кульмінації.



Російські війська, схоже, готуються до рішучого наступу на Луганщині і менш імовірно, що вони проведуть новий наступ у Запорізькій області взимку 2023 року.



Кремль продовжує демонструвати, що росія не має реального наміру вести переговори з Україною, наполягаючи на тому, щоб Україна визнала незаконну анексію росією українських земель.



Кремль продовжує подавати передачу США систем ППО Patriot як ескалацію російсько-американських відносин.



Українські війська продовжили контрнаступальні операції у напрямку Кремінної, де противник намагався повернути втрачені позиції.



Російські війська продовжили наступ у районі Бахмута, Донецька та західної частини Донецької області.



У Херсонській та Запорізькій областях російські війська продовжували оборонні та ротаційні операції.



Кремль затвердив додаткові кошти на розвиток оборонних укріплень та намагається укомплектувати фортифікаційні споруди у прикордонних районах росії та на окупованій території України.