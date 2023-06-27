Результати останнього аналізу води у річках Херсона

12:12 27 червня Київ, Україна

Фахівці продовжують досліджувати вплив руйнування Каховської ГЕС на довкілля у регіоні. Експерти щодня проводять відбір проб води щодо аналізу.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

В результаті аналізу зразків, взятих у річці Кошовій, в 1,44 раза перевищено норму зважених речовин, у 2,5 раза – заліза загального, у 1,25 – нітратів. Розчинений кисень становить 6,30 мг/дм3, що відповідає нормі. Нафтопродуктів у водоймі не виявлено.



В Інгульці поблизу Даріївки (нижня течія) зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації зважених речовин – у 1,6 раза, хлоридів – у 1,1 раза, сульфатів – у 2,4 раза, заліза загального – у 2,4 раза. Нафтопродуктів не виявлено. Розчиненого кисню менше за норму – 3,30 мг/дм3.



У верхній течії Інгульця поблизу Великої Олександрівки у 1,84 раза перевищено кількість завислих речовин, у 2,9 раза – хлоридів, у 9 разів – сульфатів, у 1,6 раза – заліза загального. Нафтопродуктів не виявлено, показники кисню у нормі.