Результати першого дня "Євробачення-2022": Україна пройшла у фінал

Вчора в італійському Турині розпочалося «Євробачення – 2022». У першому півфіналі взяли участь 17 країн. Представники України, гурт Kalush Orchestra, пройшов з першого півфіналу до фіналу.
У фінал конкурсу, нагадаємо, проходять по 10 країн з кожного півфіналу та п'ять країн-засновниць конкурсу – Франція, Німеччина, Іспанія, Великобританія та Італія, яка є ще й переможцем минулого року. У першому раунді голосували жителі країн, що виступали в ньому, а також Італії та Франції.
Конкурсну пісню Stefania було оголошено восьмою почергово. Результати голосування оголосили ведучі. Це сума голосувань глядачів та
оцінок національних журі країн-учасниць. Порядок оголошення країн не є показником кількості голосів.
У результаті переможцями першого півфіналу стали:
У фінал конкурсу, нагадаємо, проходять по 10 країн з кожного півфіналу та п'ять країн-засновниць конкурсу – Франція, Німеччина, Іспанія, Великобританія та Італія, яка є ще й переможцем минулого року. У першому раунді голосували жителі країн, що виступали в ньому, а також Італії та Франції.
Конкурсну пісню Stefania було оголошено восьмою почергово. Результати голосування оголосили ведучі. Це сума голосувань глядачів та
оцінок національних журі країн-учасниць. Порядок оголошення країн не є показником кількості голосів.
У результаті переможцями першого півфіналу стали:
Вірменія: Rosa Linn - Snap;
Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together;
Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól;
Литва: Monika Liu - Sentimentai;
Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul;
Нідерланди: S10 - De Diepte;
Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana;
Португалія: MARO - Saudade, Saudade;
Україна: Kalush Orchestra - Stefania;
Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry.
Хто був найкращим і які бали отримав від глядачів та журі, поки що невідомо.
Не подолали відбірковий етап представники Австрії, Албанії, Болгарії, Данії, Латвії, Словенії, Хорватії.
Наступні 10 країн, які змагатимуться за перемогу у конкурсі, стануть відомі вже цього четверга, 12 травня, після другого півфіналу.
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