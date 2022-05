Результати першого дня "Євробачення-2022": Україна пройшла у фінал

07:24 11 травня Київ, Україна





У фінал конкурсу, нагадаємо, проходять по 10 країн з кожного півфіналу та п'ять країн-засновниць конкурсу – Франція, Німеччина, Іспанія, Великобританія та Італія, яка є ще й переможцем минулого року. У першому раунді голосували жителі країн, що виступали в ньому, а також Італії та Франції.



Конкурсну пісню Stefania було оголошено восьмою почергово. Результати голосування оголосили ведучі. Це сума голосувань глядачів та

оцінок національних журі країн-учасниць. Порядок оголошення країн не є показником кількості голосів.



Вірменія: Rosa Linn - Snap;

Греція: Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together;

Ісландія: Systur - Með Hækkandi Sól;

Литва: Monika Liu - Sentimentai;

Молдова: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul;

Нідерланди: S10 - De Diepte;

Норвегія: Subwoolfer - Give That Wolf A Banana;

Португалія: MARO - Saudade, Saudade;

Україна: Kalush Orchestra - Stefania;

Швейцарія: Marius Bear - Boys Do Cry.



Хто був найкращим і які бали отримав від глядачів та журі, поки що невідомо.



Не подолали відбірковий етап представники Австрії, Албанії, Болгарії, Данії, Латвії, Словенії, Хорватії.



Наступні 10 країн, які змагатимуться за перемогу у конкурсі, стануть відомі вже цього четверга, 12 травня, після другого півфіналу.