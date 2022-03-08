Резніков заявив про переломний етап у війні

12:31 05 березень Київ, Україна

Ось уже дев'ять днів Україна мужньо відбиває атаки агресивної російської армії. Цивільне населення активно підтримує своїх воїнів, ставши єдиним фронтом на захист своєї країни.

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, зараз відбувається перелом ситуації по всій країні. Він зазначив, що найскладніша ситуація на півдні, де противник обстрілював Запорізьку АЕС, у Харкові, Сумщині та Чернігівщині. За його даними, втрати російської армії вже перевищили десять тисяч убитими та пораненими.

На сьогодні російська армія вичерпала основну частину своїх оперативних резервів. Другі ешелони та більшість оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію. Основною метою противника залишається оточення Києва та ослаблення опору у заблокованих населених пунктах.

На жаль, країни-члени НАТО відмовилися вводити закрите небо над Україною, оскільки це “приведе до повномасштабної війни в Європі, залучення набагато більшої кількості країн, що призведе до більшого людського страждання”.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що ситуація на Запорізькій АЕС складна, але викидів радіоактивних речовин не сталося. Також МАГАТЕ планує терміново прибути в Україну для перевірки АЕС у зв’язку з обстрілом окупантами Запорізької атомної станції. Передбачається провести перевірку у окупованій зоні ЧАЕС.

Правління Європейського інвестиційного банку схвалило виділення негайної фінансової підтримки Україні у розмірі 668 млн євро для закупівлі продуктів харчування, медичного забезпечення та палива для населення.

За даними розвідуправління Пентагону, за 25 кілометрів від Києва стоїть величезна колона російських військ. Стоїть, бо зупинена українськими атаками та вибухом одного з мостів.

Після захоплення телемовлення в Херсоні російські війська захопили телевежу в Мелітополі. Загарбники встановили своє обладнання на телевежі міста та розпочали трансляцію російських телеканалів.

Продовжує зростати кількість мирних жертв. У Чернігові після бомбардування російською авіацією загинули 47 мирних жителів. Було зруйновано дві школи та приватні будинки. У свою чергу, при ударах військових РФ по Мелітополю в місті, за попередніми даними, загинули 10 мирних жителів, постраждали - понад 50. Про це повідомив мер Іван Федоров.

З початку вторгнення російських військ у Харківській області від поранень під час артобстрілів та бойових дій загинуло 188 людей. Зокрема, серед загиблих 122 мирні жителі, зокрема, п'ятеро дітей.

За даними ООН, за вісім днів Україну залишили 1,25 млн осіб. Найчастіше українці їхали до Польщі, Молдови та Угорщини. Серед тих, що виїхали, було 78,8 тисячі громадян третіх країн.

Європейський Союз ввів у дію тимчасовий механізм захисту українських біженців, які були змушені покинути Україну через вторгнення РФ. Біженцям дозволили легально жити та працювати у країнах ЄС до трьох років.

Бійці 206-го батальйону тероборони у Києві затримали нардепа від ОПЗЖ Нестора Шуфрича за нібито публікацію фото про блокпости. Після того, як народного депутата було затримано, йому зав'язали очі та руки та віддали працівникам СБУ.

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав "прибрати" президента Росії Володимира Путіна. За його словами, хтось у Росії має взяти на себе відповідальність та прибрати цього хлопця.