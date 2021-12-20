Резніков: українці зможуть мати подвійне громадянство будь-якої дружньої держави, крім РФ

17:08 16 березень Київ, Україна

Про це повідомив віцепрем'єр міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.



При цьому віцепрем'єр-міністр акцентував, що планується дозволити друге громадянство для Європейського Союзу та інших дружніх держав. Це, за його словами, дасть можливість українцям, які виїхали в інші країни, інтегруватися в нове суспільство, зберігши зв'язки з батьківщиною. У громадян України з'явився шанс на отримання другого громадянства, однак в переліку дозволених країн не може бути держави-агресора - Росії.Про це повідомив віцепрем'єр міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.При цьому віцепрем'єр-міністр акцентував, що планується дозволити друге громадянство для Європейського Союзу та інших дружніх держав. Це, за його словами, дасть можливість українцям, які виїхали в інші країни, інтегруватися в нове суспільство, зберігши зв'язки з батьківщиною.

"Важливе обмеження, що друге громадянство країни агресора-окупанта, яким є сьогодні Росія, інших таких більше немає на планеті Земля стосовно України, воно не може входити в цей перелік, що допускає можливість другого громадянства", - резюмував Олексій Резніков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО про подвійне громадянство. Згідно з ним, Кабмін разом із Центральною виборчою комісією та СБУ повинні в двомісячний термін провести інвентаризацію і проаналізувати законодавство України з питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством.