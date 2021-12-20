Резніков про зарплату військових

10:57 03 грудень Київ, Україна

Наразі держава не має ресурсу для необхідного збільшення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Засідання парламенту транслює телеканал "Рада".



Сьогодні солдат отримує в середньому 10,2 тис. грн. А середня мінімальна можливість одержувати – 14,3 тис. грн. Тому, як мінімум, моє завдання на 30% збільшити і по сітці вгору. Для того, щоб це наступного року сталося, потрібно плюс 18 млрд грн. На жаль, сьогодні у Державному бюджеті такого ресурсу немає», – зазначив Олексій Резніков.



Міністр оборони додав, що уряд планує шукати певні «компромісні рішення» для вирішення цього питання, і протягом трьох найближчих років сподівається розробити «розумну, зрозумілу, а головне справедливу модель» підвищення грошового забезпечення для військовослужбовців.