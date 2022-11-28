Резніков: 97% цілей російських ракетних ударів - цивільні об'єкти

17:19 28 листопада Київ, Україна

З початку вторгнення в Україну росія завдала по українській території понад 16 тисяч ракетних ударів, обираючи в переважній більшості випадків для атак цивільні цілі.

Про це у своєму Twitter заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"За останні дев'ять місяців росія завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97% російських цілей - цивільні", - наголосив чиновник.
Міністр нагадав, що у війні проти України рф вдається до терористичних методів.
"Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності військових злочинців", - підсумував він.
Від російських атак постраждали близько 15 470 цивільних об'єктів та понад 500 військових. Серед постраждалої цивільної інфраструктури:
  • багатоповерхівки (близько 1900);
  • приватна забудова (понад 12 300);
  • транспортні та енергетичні об'єкти (понад 250 та близько 200 відповідно).