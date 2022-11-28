Резніков: 97% цілей російських ракетних ударів - цивільні об'єкти

З початку вторгнення в Україну росія завдала по українській території понад 16 тисяч ракетних ударів, обираючи в переважній більшості випадків для атак цивільні цілі.
Про це у своєму Twitter заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Про це у своєму Twitter заявив міністр оборони Олексій Резніков.
Міністр нагадав, що у війні проти України рф вдається до терористичних методів.
Від російських атак постраждали близько 15 470 цивільних об'єктів та понад 500 військових. Серед постраждалої цивільної інфраструктури:
- багатоповерхівки (близько 1900);
- приватна забудова (понад 12 300);
- транспортні та енергетичні об'єкти (понад 250 та близько 200 відповідно).
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