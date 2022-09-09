Різка реакція ведучого Бєднякова на візит Охлобистіна в Донецьк

10:25 09 вересня Київ, Україна

Іван Охлобистін, який із 2014 року підтримує загарбницьку політику путіна, раніше заявляв, що хотів би зустріти Новий рік в Одесі, у театрі Опери та балету.

Тепер російський актор, який підтримує путінський режим, приїхав до окупованого Донецька, чим сильно розлютив українського ведучого Андрія Бєднякова. Про це шоумен поділився на своїй сторінці у Instagram.

Зокрема, знаменитість прокоментував фото, на якому російський актор у формі окупантів милується вкраденим українським зерном.

"Ось ще один вірянин чіпає своїми кривавими руками наше українське зерно на тимчасово окупованій території. Зерно, яке завантажили до ЗІЛів та вивезли до росії. А потім він вип'є горілки та помолиться. Актор гарний. Людина г**но", - емоційно висловився Бєдняков.

Раніше повідомлялося, що Андрій Бєдняков зізнався, що з початком повномасштабної війни тричі ходив до військкомату.