Різка реакція ведучого Бєднякова на візит Охлобистіна в Донецьк

Іван Охлобистін, який із 2014 року підтримує загарбницьку політику путіна, раніше заявляв, що хотів би зустріти Новий рік в Одесі, у театрі Опери та балету.
Тепер російський актор, який підтримує путінський режим, приїхав до окупованого Донецька, чим сильно розлютив українського ведучого Андрія Бєднякова. Про це шоумен поділився на своїй сторінці у Instagram.
Зокрема, знаменитість прокоментував фото, на якому російський актор у формі окупантів милується вкраденим українським зерном.
Раніше повідомлялося, що Андрій Бєдняков зізнався, що з початком повномасштабної війни тричі ходив до військкомату.
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