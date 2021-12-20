Режисер: посил фільму "Земляни" - співчуття, а не терор

17:14 23 липень Київ, Україна

Шон Монсон, який створив фільм "Земляни", засудив вчинок Луцького терориста і підкреслив, що не підтримує такі заходи, для досягнення цілей.

Про це повідомив правозахисник і режисер фільму Шон Монсон "Земляни" в Facebook-акаунті в четвер, 23 липня.

"Земляни" не схвалюють і не потурають актам терору, оскільки наше послання - це співчуття до всіх істот ", - зазначив він.

Він також підкреслив, що сюжетом фільму є глобальна бійня тварин.

"Зміст фільму - це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка триває, і не тільки завдає шкоди здоров'ю людини, але і є основною причиною зміни клімату. Однак ми не використовуємо терор, щоб спонукати людей до ще більшого терору ", - йдеться в заяві режисера.

Серце творців, як сказав Шон Монсон, звернені до всіх, хто постраждав від цих випробування.

"Наші серця звернені до всіх, хто постраждав від цього випробування, до їхніх сімей, а також до влади, яка забезпечила, щоб ні життя не була втрачена. Ми повинні рухатися вперед без насильства по відношенню до всіх ", - резюмував Монсон.

Нагадаємо, що 21 липня в Луцьку терорист Максим Поганий захопив заручників, вимагаючи прямого контакту з владою. Він заявив, що держава - і є головний терорист, і зажадав, щоб представники влади виклали на своїх каналах відеозвернення з текстом "Я, ПІБ, посада - терорист в законі". Від Зеленського він вимагає додати до звернення слова "Фільм" Земляни "2005 року дивитися всім".





