Режисер: посил фільму "Земляни" - співчуття, а не терор

Шон Монсон, який створив фільм "Земляни", засудив вчинок Луцького терориста і підкреслив, що не підтримує такі заходи, для досягнення цілей.
Про це повідомив правозахисник і режисер фільму Шон Монсон "Земляни" в Facebook-акаунті в четвер, 23 липня.
Він також підкреслив, що сюжетом фільму є глобальна бійня тварин.
Серце творців, як сказав Шон Монсон, звернені до всіх, хто постраждав від цих випробування.
Нагадаємо, що 21 липня в Луцьку терорист Максим Поганий захопив заручників, вимагаючи прямого контакту з владою. Він заявив, що держава - і є головний терорист, і зажадав, щоб представники влади виклали на своїх каналах відеозвернення з текстом "Я, ПІБ, посада - терорист в законі". Від Зеленського він вимагає додати до звернення слова "Фільм" Земляни "2005 року дивитися всім".
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