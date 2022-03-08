Режисер «Орел і решка» Євген Синельников 5 днів ховається від обстрілів із сім'єю у підвалі будинку на Київщині

11:34 06 березень Київ, Україна

Відомий український тревел-блогер Антон Птушкін показав смс від свого друга та напарника Євгена Синельникова, який ховається від пострілів російських окупантів разом із сім'єю.

Євген, український телеведучий, актор, головний режисер «Орел і решка», із сім'єю вже 5 днів перебуває у підвалі будинку на Київщині, до того тривалий час не виходив на зв'язок.

«Сьогодні із штурмовика на моїх очах випустили ракету по сусідах. Споруди немає тупо. У нас всі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне ми живі. Організували укриття. Їжа ще є. Тільки телефони сідають. Світла немає і генератор заводити дуже швидко. Їздить техніка навколо постійно, а автомати б'ють за парканом», - написав головний режисер «Орел і решка» Євген Синельников.

Нагадаємо, що найбільш масштабні наслідки ведення бойових дій на сьогодні зазнають у Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області. Під прицілом мирні жителі позбавлені елементарних засобів для існування.