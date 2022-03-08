Режисер «Орел і решка» Євген Синельников 5 днів ховається від обстрілів із сім'єю у підвалі будинку на Київщині

Відомий український тревел-блогер Антон Птушкін показав смс від свого друга та напарника Євгена Синельникова, який ховається від пострілів російських окупантів разом із сім'єю.
Євген, український телеведучий, актор, головний режисер «Орел і решка», із сім'єю вже 5 днів перебуває у підвалі будинку на Київщині, до того тривалий час не виходив на зв'язок.
Нагадаємо, що найбільш масштабні наслідки ведення бойових дій на сьогодні зазнають у Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області. Під прицілом мирні жителі позбавлені елементарних засобів для існування.
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