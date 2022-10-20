Режисер з Херсону три місяці таємно знімав життя в окупації

18:26 20 жовтня Київ, Україна





На основі цих відео на



Режисер фіксував життя окупованого росіянами міста протягом трьох місяців. Зокрема, знімав акції протесту, які жорстоко розганяються російськими окупантами, дефіцит їжі та ліків, пересування російської техніки вулицями Херсона, цілодобові звуки обстрілів, зникнення друзів та відомих місцевих людей тощо. Херсонський режисер Дмитро Багненко довгий час провів із дружиною та 5-річною дочкою в окупації, 1 березня він почав таємно знімати все довкола та ділитися кадрами з телекомпанією BBC.На основі цих відео на Ютубі вийшов документальний фільм , який медіа анонсувало як безпрецедентний внутрішній погляд на російську окупацію Херсона.Режисер фіксував життя окупованого росіянами міста протягом трьох місяців. Зокрема, знімав акції протесту, які жорстоко розганяються російськими окупантами, дефіцит їжі та ліків, пересування російської техніки вулицями Херсона, цілодобові звуки обстрілів, зникнення друзів та відомих місцевих людей тощо.

"Документальний фільм наповнений яскравими деталями того, як молода сім'я знаходить шляхи впоратися, коли їхнє місто поступово втрачає свою українську ідентичність", - анонсувало вихід фільму BBC.

Згодом росіяни встановили контроль над інтернетом та мобільним зв'язком у місті, тому потенційно могли відстежити роботу Багненка. Після цього сім'я вирішила залишити Херсон і перетнула лінію фронту.



Документальний фільм доступний на ютуб-каналах BBC News Україна та BBC News росія з 20 жовтня, а також вийде в ефір на BBC World News Channel 22 та 23 жовтня 2022 року.