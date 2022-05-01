Андріївська церква відкривається після реставрації - дата

12:48 02 грудня Київ, Україна

Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Андріївська церква, яка знаходилася з 2015 року на реставрації, стане доступна для відвідування.

Відкриття Андріївської церкви відбудеться онлайн 12 грудня, а наступного дня в храмі пройде перша служба.

"Повністю відреставрований весь живопис, ікони та іконостас, почищена ліпнина і відшліфована підлога. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подача повітря, вікна. До речі, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп'ютерному аналізу допомогли знайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору і фарбуванням було зроблено 36 тестових викрасок", - відзначають в міністерстві.

Підкреслюються, що метою реставрації стало бажання розкрити початкові рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-а річниця від дня народження якого відзначається цього року.



За 11 років на реконструкцію Андріївської церкви витратили близько 70 мільйонів гривень.