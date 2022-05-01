Андріївська церква відкривається після реставрації - дата

Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило, що Андріївська церква, яка знаходилася з 2015 року на реставрації, стане доступна для відвідування.
Відкриття Андріївської церкви відбудеться онлайн 12 грудня, а наступного дня в храмі пройде перша служба.
Підкреслюються, що метою реставрації стало бажання розкрити початкові рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320-а річниця від дня народження якого відзначається цього року.
За 11 років на реконструкцію Андріївської церкви витратили близько 70 мільйонів гривень.
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