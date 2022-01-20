Вирішено долю Протасового Яру в Києві

13:51 19 січень Київ, Україна

19 січня Верховний Суд України визнав недійсним договір оренди ділянки землі у Протасовому Яру. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.



«Договір суборенди землі у Протасовому Яру визнано недійсним! Сьогодні Верховний Суд відмовив у задоволенні скарги ТОВ "Бора" на рішення про визнання договору суборенди земельної ділянки недійсним та залишив у силі рішення суду першої інстанції. Сам договір оренди порушує громадський порядок та юридичні вимоги. Колись Черновецький підписав його самовільно та без згоди Київради. Це встановлено у рішеннях попередніх судових інстанцій. Майже три роки боротьби суспільства та міської влади за парк у Протасовому Яру дали позитивний результат», – написав Кличко.



Протасів Яр – природна територія площею 20,505 га у Солом'янському районі Києва.