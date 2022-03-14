Репер Face засудив війну та назавжди покинув Росію

10:13 12 березня Київ, Україна

Російський репер Face (справжнє ім'я - Іван Дремін) оголосив у своєму Instagram, що залишає Росію, більше не приїде в країну і не даватиме там концерту.

Музикант виступив із різким засудженням війни в Україні: "Бачив би вас усіх мій прадід, який пройшов усю війну до Берліна і був нагороджений орденом Суворова. Якби він знав, що через 75 років ви з гордістю придумаєте собі власну свастику і вважатимете себе визволителями Європи, віроломно напавши рано-вранці на братську країну, яка в 28,5 раза менша за нашу по території, то він би швидше застрелився, ніж продовжив за вас воювати”.



Щодо від'їзду з країни репер написав: "Мене як російського артиста тепер практично не існує, як громадянина теж. Тому що мене і моїх близьких вижили, вижили з власного будинку, з власної землі, вижила ваша держава, яку я остаточно відмовляюся визнавати моєю з цієї секунди і вижив наш народ, якому абсолютно по**й на все, поки вистачає грошей на бутерброд з маслом".



Також Іван Дремін вибачився перед українським народом і закликав владу РФ припинити руйнування міст.



"Перша річ: Я закликаю нашу державу та армію одуматися і припинити руйнування міст та життів на території братнього народу.



Друга річ: я перепрошую у всього українського народу, за ті страждання, які завдала вам наша країна. Я перепрошую, за нашу державу, за самого себе, за наших людей", - написав він.