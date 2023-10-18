Ремонт у Київському крематорії у відповідь на критику військових - КМВА

На території Київського крематорію на Байковому цвинтарі розпочалися ремонтні роботи у відповідь на критику з боку військових. Протягом двох тижнів планується упорядкувати обидва зали для прощання, а повну реставрацію заплановано на 2024 рік.
Цю інформацію надала пресслужба КМВА 18 жовтня.
Столичні чиновники зазначили, що критика військових щодо зовнішнього вигляду крематорію є справедливою і ремонт є невідкладною необхідністю.
Плани з реставрації крематорію існували ще 2021 року, проте ремонт було відкладено. Петро Пантелєєв, заступник голови КМВА, пояснив, що будівлі крематорію було зведено у 1970-х роках та визнано об'єктами культурної спадщини. Це створило додаткові труднощі щодо проведення ремонтних робіт.
Оскільки державні норми вимагають проведення комплексної реставрації з науковими дослідженнями, вже було виконано необхідні процедури та дослідницькі роботи, щоб розпочати реставрацію наступного року. В цей час виконується поточний ремонт прощальних залів для покращення їхнього зовнішнього вигляду.
Планується, що ремонт завершиться протягом двох тижнів, і він проводитиметься почергово у залах. При цьому на поточний ремонт не використовуються бюджетні кошти.
Цю інформацію надала пресслужба КМВА 18 жовтня.
Столичні чиновники зазначили, що критика військових щодо зовнішнього вигляду крематорію є справедливою і ремонт є невідкладною необхідністю.
Плани з реставрації крематорію існували ще 2021 року, проте ремонт було відкладено. Петро Пантелєєв, заступник голови КМВА, пояснив, що будівлі крематорію було зведено у 1970-х роках та визнано об'єктами культурної спадщини. Це створило додаткові труднощі щодо проведення ремонтних робіт.
Оскільки державні норми вимагають проведення комплексної реставрації з науковими дослідженнями, вже було виконано необхідні процедури та дослідницькі роботи, щоб розпочати реставрацію наступного року. В цей час виконується поточний ремонт прощальних залів для покращення їхнього зовнішнього вигляду.
Планується, що ремонт завершиться протягом двох тижнів, і він проводитиметься почергово у залах. При цьому на поточний ремонт не використовуються бюджетні кошти.
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