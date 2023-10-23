Релокація підприємств: понад 800 українських підприємств переїхали через війну

З початку повномасштабної війни в Україні 840 підприємств застосували програму релокації, переїхавши до безпечніших регіонів, і з них 667 вже успішно відновили свою роботу на нових місцях.
Ці дані були надані платформою Опендатабот та актуальні на кінець вересня.
Сьогодні підприємства можуть скористатися урядовою програмою для переведення своїх виробничих потужностей із районів, що прилягають до зони бойових дій, до 16 більш безпечних регіонів України.
Найбільше компаній переїхало до Закарпатської області (120 компаній) та Львівської області (199 компаній). Крім того, Чернівецька область прийняла 78 підприємств, а Івано-Франківщина – 70, ставши найзатребуванішими регіонами серед підприємців, які шукають безпеки для своїх бізнесів.
Ці дані були надані платформою Опендатабот та актуальні на кінець вересня.
Сьогодні підприємства можуть скористатися урядовою програмою для переведення своїх виробничих потужностей із районів, що прилягають до зони бойових дій, до 16 більш безпечних регіонів України.
Найбільше компаній переїхало до Закарпатської області (120 компаній) та Львівської області (199 компаній). Крім того, Чернівецька область прийняла 78 підприємств, а Івано-Франківщина – 70, ставши найзатребуванішими регіонами серед підприємців, які шукають безпеки для своїх бізнесів.
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