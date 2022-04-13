Релігійна війна російських окупантів. На Донбасі контролюються всі релігійні організації

Російські окупанти другий рік контролюють всі релігійні організації на території Донбасу, деякі з них сепаратисти звинуватили в екстремізмі і роботі на українську розвідку.
Про це розповів муфтій Саїд Ісмагілов.
"На окупованих територіях "ДНР" взяла під контроль усі релігійні організації, в тому числі і мусульманські. Окупанти закрили всі громади, які не підкоряються "МДБ ДНР", в тому числі мечеть в Донецьку (я там багато років був імамом) - два роки тому громаду звинуватили в екстремізмі і діяльності на українську розвідку", - сказав Ісмагілов.
За його словами, мечеть опечатали, а імама забрали на допит в "МДБ", взяли підписку про невиїзд.
"Мечеть зараз закрита, категорично заборонено її відкривати, заходити туди. Два роки стоїть абсолютно порожня, і така доля спіткала всі мусульманські релігійні організації, які не підкоряються так званому "МДБ ДНР"", - розповів він.
Ісмагілов розповів, що окупанти створили власну релігійну структуру, поставили свого імама, який знаходиться під їхнім контролем.
За словами муфтія, люди змушені або виїжджати звідти, оскільки там жити взагалі неможливо, або відвідувати ті мечеті, які дозволені для відвідування, або вони взагалі нікуди не ходять і моляться самі вдома.
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