Рекорди онлайн набирають популярність

Карантин дав поштовх до розвитку нової лінійки рекордів, яка не була так затребувана, все більше набирають популярність рекорди онлайн.
З початку цього року Національний реєстр рекордів України зареєстрував майже 393 рекордів. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.
За її словами, зберігається тенденція, що чоловічих рекордів більше, чоловіків реєструється більше на 25%, ніж жінок.
Також вона зазначила, що кількість рекордів за півроку відкориговано карантином. Онлайн-формат почав набирати популярність.
Наприклад, одна кондитерська компанія зареєструвала унікальний рекорд - дегустацію еклерів онлайн.
Також за її словами, був зареєстрований рекорд, де люди онлайн готували десерт.
Крім того, вона розповіла, що була проведена найбільша освітня конференція онлайн.
Крім того, вона розповіла, що була проведена найбільша освітня конференція онлайн.
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