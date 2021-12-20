Рекорди онлайн набирають популярність

20:08 23 липень Київ, Україна

Карантин дав поштовх до розвитку нової лінійки рекордів , яка не була так затребувана, все більше набирають популярність рекорди онлайн.



З початку цього року Національний реєстр рекордів України зареєстрував майже 393 рекордів. Про це повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.



За її словами, зберігається тенденція, що чоловічих рекордів більше, чоловіків реєструється більше на 25%, ніж жінок.

"Ми очікували більше рекордів, але в той же час, дивлячись на графік, динаміку, все одно спостерігається зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - повідомила Вєтрова.

Також вона зазначила, що кількість рекордів за півроку відкориговано карантином. Онлайн-формат почав набирати популярність.

"Ми реєстрували в середньому два рекорди онлайн в тиждень протягом двох місяців, коли робота велася віддалено. Це відкрило зовсім нову лінійку рекордів. Деякі рекорди поспішали зробити саме під час, в період карантину ", - розповіла Вєтрова.

Наприклад, одна кондитерська компанія зареєструвала унікальний рекорд - дегустацію еклерів онлайн.

"Тобто, кожен бажаючий, хто зареєструвався, отримував коробку еклерів, потім потрібно було вийти в Zoom і одночасно з іншими дегустувати еклери. Тобто, саме цей рекорд був актуальний під час карантину", - сказала Вєтрова.

Також за її словами, був зареєстрований рекорд, де люди онлайн готували десерт.



Крім того, вона розповіла, що була проведена найбільша освітня конференція онлайн.