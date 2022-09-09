Рекордну за сім років кількість шлюбів зареєстрували в Україні за пів року 2022-го

13:50 09 вересня Київ, Україна

В Україні за перші пів року 2022 року було зареєстровано рекордну кількість шлюбів – 103 903, це на 21% більше, ніж за той же період 2021 року та абсолютний рекорд за останні сім років.

Про це свідчать дані Opendatabot.



За кількістю одружень перше місце посідає прифронтова Дніпропетровська область – 13 025 одружень за пів року. Зростання кількості нових сімей спостерігається у всіх тилових областях, крім Чернівецької. Там із початку року кількість шлюбів знизилася на 11%.

Кількість розлучень, зареєстрованих у РАЦСах, за даними Opendatabot, знизилася майже вдвічі - на 42%: 7632 розірвання шлюбу проти 13153 2021-го.

Втім, кількість розлучень, зареєстрованих РАЦСами, не повною мірою відображає реальну статистику. Бо розлучення через РАЦС можливе лише у випадку, якщо подружжя не має неповнолітніх дітей і має взаємне бажання розійтися. Інакше розірвання шлюбу відбувається за рішенням суду.