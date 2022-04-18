Рекордна кількість пінгвінів зібралася біля української полярної станції

07:19 20 липня Київ, Україна

Зміни клімату зачепили всі куточки планети, не став винятком і острів Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський". Тепла зима, через яку не вся вода вкрилася кригою, привернула сотні мисливців за крилем - пінгвінів.

Про це в Фейсбуці повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"У цьому липні наші полярники зареєстрували надзвичайно великі зимові скупчення пінгвінів: на різних островах в радіусі 20 км від станції відпочивають сотні і тисячі особин, а в воді можна спостерігати одночасно сотні пінгвінів, що їдять. Переважно це субантарктичні пінгвіни (дженту) або пінгвіни Аделі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, коли в Антарктиці зима, а в Україні відповідно літо, пінгвіни, які живуть біля станції "Академік Вернадський", відпливають північніше. Це пов'язано з тим, що вони харчуються крилем і вимагають відкритої води для полювання на "здобич". Коли акваторію навколо "Вернадського" на зиму сковує крига, пінгвіни переміщаються туди, де відкрита вода, щоб мати доступ до їжі.

У зв'язку зі зміною клімату зими стають теплішими, а ділянки відкритої води в районі архіпелагу Вільгельма, де знаходиться станція, зараз можна знайти протягом всієї зими, а значить і пінгвіни тепер тримаються зовсім неподалік.



Відзначається, що на острові Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", в кінці червня і в липні час від часу також з'являлися пінгвіни. В окремі дні їх не бачили зовсім або реєстрували невеликі групи. А іноді чисельність груп пінгвінів перевищувала тисячу особин, в основному це були пінгвіни Аделі.