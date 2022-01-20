Рекомендації ВООЗ: які маски та в якій кількості повинні бути у школяра

зовнішній шар з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їхня суміш);середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з матеріалу, який підсилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна);внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішкою бавовни).Маску потрібно прати щодня при температурі не менше 60°С. Робити це потрібно протягом години.На думку міністра охорони здоров'яучневі достатньо однієї одноразової маски на день. Однак у дитини має бути як мінімум 2 маски, щоб була заміна протягом дня.Маску бажано зробити з дитиною або він сам повинен її вибрати. Після цього дитина з великим бажанням буде її носити. Школяру потрібно пояснити, як правильно носити, знімати та надягати маску. Зробити це потрібно на особистому прикладі.