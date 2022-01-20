Рекомендації ВООЗ: які маски та в якій кількості повинні бути у школяра

В Україні стартував навчальний рік, і тисячі школярів повернулися за парти в умовах пандемії коронавірусу. У школах ввели нові правила та обмеження, і більшості дітей тепер доводиться відвідувати навчальні заклади в захисних масках.
Але не всі засоби індивідуального захисту ефективні однаково. Так, марлеві маски здатні відфільтрувати трохи бактерій та вірусів. Їхня ефективність - не більше 3%.
Про неефективність застосування таких масок попереджає Центр громадського здоров'я.
Під час вибору тканинної маски слід звернути увагу на:
розмір - необхідно підбирати індивідуально, особливо, якщо мова йде про дітей (маска повинна щільно прилягати до носа, рота та підборіддя, але не здавлювати)
фіксацію - ремінці або вушні петлі повинні щільно тримати маску на обличчі, але не передавлювати голову (ремінці) або вуха (петлі);
колір - світлий, щоб дитина та батьки могли чітко визначити ступінь її забруднення для своєчасної заміни;
декоративне оздоблення - не рекомендується використовувати маски з вишивкою, наклейками, написами, оскільки вони можуть посилювати опір диханню (створювати відчуття недостатності повітря);
матеріали - повинні бути стійкі до впливу температур під час прання.
Але не всі засоби індивідуального захисту ефективні однаково. Так, марлеві маски здатні відфільтрувати трохи бактерій та вірусів. Їхня ефективність - не більше 3%.
Про неефективність застосування таких масок попереджає Центр громадського здоров'я.
Під час вибору тканинної маски слід звернути увагу на:
розмір - необхідно підбирати індивідуально, особливо, якщо мова йде про дітей (маска повинна щільно прилягати до носа, рота та підборіддя, але не здавлювати)
фіксацію - ремінці або вушні петлі повинні щільно тримати маску на обличчі, але не передавлювати голову (ремінці) або вуха (петлі);
колір - світлий, щоб дитина та батьки могли чітко визначити ступінь її забруднення для своєчасної заміни;
декоративне оздоблення - не рекомендується використовувати маски з вишивкою, наклейками, написами, оскільки вони можуть посилювати опір диханню (створювати відчуття недостатності повітря);
матеріали - повинні бути стійкі до впливу температур під час прання.
У ВООЗ розповіли, що краще використовувати маски, в яких комбінуються різні матеріали:
зовнішній шар з гідрофобного матеріалу (поліпропілен, поліестер або їхня суміш);
середній шар з гідрофобного синтетичного матеріалу (поліпропілен) або з матеріалу, який підсилює фільтрувальні властивості захисної маски (бавовна);
внутрішній шар з гідрофільного матеріалу (бавовна або тканини з домішкою бавовни).
Маску потрібно прати щодня при температурі не менше 60°С. Робити це потрібно протягом години.
На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, учневі достатньо однієї одноразової маски на день. Однак у дитини має бути як мінімум 2 маски, щоб була заміна протягом дня.
Маску бажано зробити з дитиною або він сам повинен її вибрати. Після цього дитина з великим бажанням буде її носити. Школяру потрібно пояснити, як правильно носити, знімати та надягати маску. Зробити це потрібно на особистому прикладі.
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