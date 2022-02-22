Рейтинг соціальних мереж в Україні

Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова провели опитування серед українців, респондентів просили назвати їхню улюблену соцмережу.
- Facebook - 58,2%;
- Instagram - 25%;
- Телеграм-канали - 9%;
- Twitter - 8%;
- Однокласники - 6%;
- ВКонтакте - 5%;
- LinkedIn - 2%.
Майже 6% вказали на те, що користуються іншими соцмережами та месенджерами. Третина (34%) респондентів відзначили, що взагалі не користуються соцмережами.
Аудиторія Facebook практично рівномірно розподілена між макрорегіонами з дещо меншою часткою на сході країни (53%). Те ж спостереження справедливе й для Instagram.
У віковому розрізі найширшу аудиторію так само охоплює Facebook. Навіть серед найстаршої вікової групи про нього згадали 20% респондентів (найближчий конкурент серед старших людей - Однокласники з 4%).
Аудиторія Facebook практично рівномірно розподілена між макрорегіонами з дещо меншою часткою на сході країни (53%). Те ж спостереження справедливе й для Instagram.
У віковому розрізі найширшу аудиторію так само охоплює Facebook. Навіть серед найстаршої вікової групи про нього згадали 20% респондентів (найближчий конкурент серед старших людей - Однокласники з 4%).
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