Рейтинг соціальних мереж в Україні

19:57 29 вересень Київ, Україна

Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова провели опитування серед українців, респондентів просили назвати їхню улюблену соцмережу.
 
Найбільше голосів набрав Facebook, на другому місці Instagram

Перелік:
  • Facebook - 58,2%;
  • Instagram - 25%;
  • Телеграм-канали - 9%;
  • Twitter - 8%;
  • Однокласники - 6%;
  • ВКонтакте - 5%;
  • LinkedIn - 2%.
Майже 6% вказали на те, що користуються іншими соцмережами та месенджерами. Третина (34%) респондентів відзначили, що взагалі не користуються соцмережами.

Аудиторія Facebook практично рівномірно розподілена між макрорегіонами з дещо меншою часткою на сході країни (53%). Те ж спостереження справедливе й для Instagram.

У віковому розрізі найширшу аудиторію так само охоплює Facebook. Навіть серед найстаршої вікової групи про нього згадали 20% респондентів (найближчий конкурент серед старших людей - Однокласники з 4%).