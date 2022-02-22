Рейтинг соціальних мереж в Україні

19:57 29 вересень Київ, Україна

Фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова провели опитування серед українців, респондентів просили назвати їхню улюблену соцмережу.





Перелік: Найбільше голосів набрав Facebook , на другому місці Instagram Перелік:

Facebook - 58,2%;

Instagram - 25%;

Телеграм-канали - 9%;

Twitter - 8%;

Однокласники - 6%;

ВКонтакте - 5%;

LinkedIn - 2%.

Майже 6% вказали на те, що користуються іншими соцмережами та месенджерами. Третина (34%) респондентів відзначили, що взагалі не користуються соцмережами.



Аудиторія Facebook практично рівномірно розподілена між макрорегіонами з дещо меншою часткою на сході країни (53%). Те ж спостереження справедливе й для Instagram.



У віковому розрізі найширшу аудиторію так само охоплює Facebook. Навіть серед найстаршої вікової групи про нього згадали 20% респондентів (найближчий конкурент серед старших людей - Однокласники з 4%).