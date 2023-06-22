Рейтинг найпридатніших для життя міст: Київ в останній десятці

Видання The Economist опублікувало рейтинг міст, найбільш придатних для життя у 2023 році – "The Global Liveability Index".
Перше місце у рейтингу другий рік поспіль посіла столиця Австрії Відень. На другому місці – столиця Данії Копенгаген. Першу п'ятірку доповнили австралійські Мельбурн та Сідней, а також канадський Ванкувер.
До десятки міст, найбільш придатних до життя, також увійшли Цюрих (Швейцарія), Калгарі (Канада), Женева (Швейцарія), Торонто (Канада), Осака (Японія) та Окленд (Нова Зеландія): два міста набрали однакову кількість балів, тому обидва опинилися на десятому місці.
Київ на тлі повномасштабного вторгнення росії посів 165 місце, увійшовши в останню десятку. Останні три місця – 171, 172 та 173 відповідно – зайняли Алжир (Алжир), Триполі (Лівія) та Дамаск (Сирія).
Рейтинг класифікував міста за якісними та кількісними факторами у п'яти широких категоріях: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Дані були зібрані 13 лютого та 12 березня 2023 року.
Перше місце у рейтингу другий рік поспіль посіла столиця Австрії Відень. На другому місці – столиця Данії Копенгаген. Першу п'ятірку доповнили австралійські Мельбурн та Сідней, а також канадський Ванкувер.
До десятки міст, найбільш придатних до життя, також увійшли Цюрих (Швейцарія), Калгарі (Канада), Женева (Швейцарія), Торонто (Канада), Осака (Японія) та Окленд (Нова Зеландія): два міста набрали однакову кількість балів, тому обидва опинилися на десятому місці.
Київ на тлі повномасштабного вторгнення росії посів 165 місце, увійшовши в останню десятку. Останні три місця – 171, 172 та 173 відповідно – зайняли Алжир (Алжир), Триполі (Лівія) та Дамаск (Сирія).
Рейтинг класифікував міста за якісними та кількісними факторами у п'яти широких категоріях: стабільність, охорона здоров'я, культура та навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. Дані були зібрані 13 лютого та 12 березня 2023 року.
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