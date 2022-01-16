"Рейтинг" проаналізував алкогольні уподобання українців

12:19 13 січень Київ, Україна





Близько 66% опитаних групою Алкогольні уподобання українців поступово змінюються. Про це повідомляє Асоціація крафтових дистиляторів України.Близько 66% опитаних групою "Рейтинг" українців вживають алкогольні напої. Варто зазначити, що опитування відбувалося наприкінці квітня 2021 року. На той момент українці вживали алкоголь із такою періодичністю:

33% - рідше одного разу на місяць;

26% – кілька разів на місяць;

7% – кілька разів на тиждень;

1% – щодня.

А 32% опитаних взагалі не вживають алкогольних напоїв.



Опитані групою «Рейтинг» серед найпопулярніших назвали вино (36%) та пиво (29%). Горілці віддають перевагу 20%, коньяку – 17%, домашнім винам, настоянкам – 14%, шампанському, ігристим винам – 12%, віскі – 7%, самогону – 6%. Такі напої, як сидр, ром, вермут, коктейлі, джин, лікери вживають 1-2%.



При цьому останнім часом в Україні, як і в інших Східноєвропейських країнах, люди починають все більше цікавитися міцними дистилятами – алкогольними напоями, які виробляють переважно з локальної сировини за допомогою процесу дистиляції.



За даними Миколи Пугачова, заступника директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», у 2020 році алкогольні напої з концентрацією спирту менше 80% (переважно коньяк, віскі, горілка, лікери та солодкі наливки) Україна імпортувала близько 74 тис. тонн на суму $227 млн. Виноградних та інших вин завезено майже 91 тис. тонн вартістю $224 млн, а солодового пива – 70 тис. тонн вартістю $67 млн, повідомляє ресурс AgroPolit.



Міцний алкоголь в Україну переважно ввозили із Великобританії, Грузії, Ірландії, Німеччини та Вірменії; вина – з Італії, Франції, Грузії та Іспанії; пиво – здебільшого привозили з Мексики, Бельгії та Німеччини.



На думку представників Асоціації крафтових дистиляторів України, за таких суттєвих обсягів імпорту якісного міцного алкоголю вітчизняні виробники крафтових міцних напоїв також мають непогані перспективи розвитку, однак для цього потрібні певні зміни в українському законодавстві.



Зокрема, розвитку галузі допоможуть два законопроєкти, зареєстровані у Верховній Раді:



Внесений Кабінетом Міністрів України під реєстраційним номером 5762 проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва» (від 14.07.2021 р.).



Ініційований низкою народних депутатів проєкт закону під реєстраційним номером 5311 «Про внесення змін до закону України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (щодо малих виробництв дистилятів), 2021 р.