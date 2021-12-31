Рейтинг політичних партій за даними опитування "СОЦИСу"

10:33 21 квітень Київ, Україна

На питання: за яку політичну партію ви б проголосували, якби вибори відбулися в найближчі вихідні, погодилися відповісти 2000 українців.





У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і голосуватиме, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську Солідарність" - 20,4%, "ОПЗЖ" - 12%, "Батьківщину" - 10,8%, "Силу і Честь" - 6,4%.



Партії, які не долають 5%-й бар'єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1%, "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7%. Інша партія - 6,6%. Про це свідчать дані опитування "СОЦИСу" У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і голосуватиме, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську Солідарність" - 20,4%, "ОПЗЖ" - 12%, "Батьківщину" - 10,8%, "Силу і Честь" - 6,4%.Партії, які не долають 5%-й бар'єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1%, "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Пропозиція" - 0,7%. Інша партія - 6,6%.



Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старше 18 років), статі, типу поселення (місто/село) і поділу на області. Опитування не проводилося в АР Крим і на непідконтрольній українській владі частині Донецької і Луганської областей. Всього було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю Саті (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.