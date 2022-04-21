Рейтинг якості доріг: Україна піднялася на 20 позицій

19:54 23 листопада Київ, Україна

Згідно з даними міжнародного рейтингу The Legatum Prosperity Index 2020 року, Україна посіла 126 місце серед 167 країн за критеріями якості доріг.

У 2020 році Україна отримала +20 позицій в загальному рейтингу «якості доріг». Це означає, що міжнародні експерти та аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку розвитку дорожньої інфраструктури.



📈 Стрімке зростання за цим критерієм також дозволило посилити інші показники:



▪ в рейтингу «Транспорт» Україна отримала + 12 позицій (займає 73 місце);



▪ в рейтингу «Доступ до ринку і інфраструктура» отримала + 10 позицій (займає 77 місце).



☝ В цілому ж у рейтингу Індексу процвітання Україна поки займає 92 позицію, таким чином отримавши +4 позиції в порівнянні з 2019 роком і +19 позицій в порівнянні з 2018 роком.



The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) - це інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту і якості життя.