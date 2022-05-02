Рейтинг вивчив ступінь довіри до 11 українських політиків

13:59 02 грудня Київ, Україна

Дослідницька група "Рейтинг" у всіх областях України провела соціологічне опитування на тему довіри до сучасних політиків.

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 44% опитаних. Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% респондентів.

У п'ятірку лідерів також потрапили - колишній глава уряду Володимир Гройсман (31%), голова ВР Дмитро Разумков (27%) і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (25%).

Дослідження проводила соціологічна група "Рейтинг" 28-30 листопада у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Було опитано 2500 респондентів у віці від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.
 
Фото: Опрос Рейтинга 2020