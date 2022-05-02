Рейтинг вивчив ступінь довіри до 11 українських політиків

Дослідницька група "Рейтинг" у всіх областях України провела соціологічне опитування на тему довіри до сучасних політиків.
Президенту Володимиру Зеленському довіряють 44% опитаних. Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% респондентів.
У п'ятірку лідерів також потрапили - колишній глава уряду Володимир Гройсман (31%), голова ВР Дмитро Разумков (27%) і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (25%).
Дослідження проводила соціологічна група "Рейтинг" 28-30 листопада у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Було опитано 2500 респондентів у віці від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.
Президенту Володимиру Зеленському довіряють 44% опитаних. Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% респондентів.
У п'ятірку лідерів також потрапили - колишній глава уряду Володимир Гройсман (31%), голова ВР Дмитро Разумков (27%) і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (25%).
Дослідження проводила соціологічна група "Рейтинг" 28-30 листопада у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Було опитано 2500 респондентів у віці від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).
Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,0%.
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