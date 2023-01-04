Рейс Київ – Кишинів потрапив у топ найкращих залізничних маршрутів Європи на 2023 рік

08:36 04 січня Київ, Україна





Рейс «Укрзалізниці» Київ – Кишинів потрапив до списку найкращих залізничних маршрутів Європи на 2023 рік за версією Lonely Planet

Це поїзд №351/352, курсування якого відновилося після 24-річної перерви у листопаді 2022 року. Кожен із вагонів поїзда присвятили тимчасово окупованим територіям України.

Поїзд курсує тричі на тиждень:

з Кишинева до Києва вирушає о 17:45, прибуває до Києва об 11:48.

з Києва вирушатиме о 17:02, до Кишинева прибуватиме о 10:38.

У поїзді сім вагонів, п'ять купейних та два плацкартні. Тривалість поїздки в один бік складає близько 13 години.



Крім того, він зупинятиметься на станції Унгени, звідки можна дістатися до міжнародного аеропорту Яси в Румунії.