Рейс Київ – Кишинів потрапив у топ найкращих залізничних маршрутів Європи на 2023 рік

Рейс «Укрзалізниці» Київ – Кишинів потрапив до списку найкращих залізничних маршрутів Європи на 2023 рік за версією Lonely Planet.
Про це повідомляє УЗ.
Це поїзд №351/352, курсування якого відновилося після 24-річної перерви у листопаді 2022 року. Кожен із вагонів поїзда присвятили тимчасово окупованим територіям України.
Поїзд курсує тричі на тиждень:
- з Кишинева до Києва вирушає о 17:45, прибуває до Києва об 11:48.
- з Києва вирушатиме о 17:02, до Кишинева прибуватиме о 10:38.
У поїзді сім вагонів, п'ять купейних та два плацкартні. Тривалість поїздки в один бік складає близько 13 години.
Крім того, він зупинятиметься на станції Унгени, звідки можна дістатися до міжнародного аеропорту Яси в Румунії.
Крім того, він зупинятиметься на станції Унгени, звідки можна дістатися до міжнародного аеропорту Яси в Румунії.
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