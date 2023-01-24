Реєстрація актів цивільного стану українців тепер доступна і за кордоном

Уряд у вівторок, 24 січня, схвалив надання громадянам України, які перебувають за кордоном, можливості отримувати послуги у сфері держреєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання чи перебування. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що в умовах військового стану до законодавчого врегулювання закордонні дипломатичні установи України отримують можливість з використанням Держреєстру актів цивільного стану громадян проводити таку держреєстрацію, вносити зміни до актових записів, поновлювати та анулювати їх незалежно від місця зберігання паперового носія актового запису цивільного стану.

Крім того, вони зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію актів цивільного стану та витяги з Реєстру.

Раніше повідомлялося, що в Дії стала доступна виписка з Єдиного державного реєстру.